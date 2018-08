Derubati mentre fanno un bagno notturno al Lido: ladri intercettati in vaporetto

Un bagno in piena notte, per poi tornare a riva e scoprire di essere stati derubati dei propri oggetti di valore. Una disavventura conclusasi a lieto fine per una giovane coppia di turisti in vacanza al Lido di Venezia. Sono entrati in acqua verso le 3, lasciando sulla sabbia vestiti ed effetti personali. Al ritorno la loro borsa non c'era più, sparita insieme al contenuto: due iPhone, un dispositivo powerbank per la ricarica, un portafoglio con dollari americani e carta di credito.

Bloccati nel battello

I ladri, però, sono stati intravisti da una guardia giurata in servizio allo stabilimento balneare, la quale ha allertato il 113 spiegando di aver visto tre sospetti dirigersi verso l'imbarcadero Actv. Così i poliziotti si sono fatti trovare alla fermata di San Zaccaria, dove hanno intercettato il vaporetto della linea 1 proveniente dal Lido. Saliti a bordo hanno trovato i tre seduti a poppa del mezzo e addormentati. Svegliati, i ladruncoli hanno tentato goffamente di liberarsi della refurtiva lanciandola sotto i sedili.

Denunce

Condotti in questura, sono stati identificati: si tratta di tre giovani di nazionalità marocchina di 27, 20 e 17 anni, tutti con precedenti e residenti rispettivamente nelle province di Verona, Crotone e Padova. Al termine degli accertamenti il maltolto è stato reso alle vittime del furto, mentre i ladruncoli sono stati denunciati per il reato di ricettazione.