Furti in negozio e in tabaccheria a Chioggia, due ladri inchiodati dalle telecamere

Individuati nel giro di poche ore due autori di altrettanti furti avvenuti a Chioggia nei giorni scorsi. Il primo episodio risale al 19 maggio, quando i proprietari di un negozio di abbigliamento hanno chiamato i carabinieri segnalando il furto di 250 euro. Ad aiutare le indagini sono state le telecamere di videosorveglianza, che hanno ripreso tutti i movimenti dal ladro permettendone il riconoscimento ai militari dell'arma. L'uomo è stato rintracciato per strada poco più tardi: si tratta di un 62enne senza fissa dimora con precedenti, ancora in possesso del bottino. Al termine degli accertamenti è stato denunciato in stato di libertà, mentre i soldi sono stati restituiti agli aventi diritto.

Il secondo episodio

Analoga operazione il 22 maggio, quando invece è stata denunciata, sempre per furto aggravato, una 68enne di Chioggia. La donna, fino a quel momento incensurata, ha derubato un'anziana di 81 anni del proprio portafoglio, furto avvenuto all'interno di una tabaccheria. Dentro c'erano 50 euro. Anche in questo caso la ladruncola, ripresa dal sistema di videosorveglianza del locale, è stata riconosciuta dai carabinieri per strada.