Incursioni in serie a Olmo di Martellago: vetri delle automobili rotti per rubare all'interno

Spaccano il finestrino della auto parcheggiate in strada, poi infilano il braccio per aprire la portiera e infilarsi nell'abitacolo, alla ricerca di oggetti di valore da rubare. Numerosi gli episodi segnalati giovedì mattina, tutti nella stessa zona, nella frazione Olmo di Martellago. Nella maggior parte dei casi i malviventi non trovano nulla, o quasi. Per i proprietari il problema maggiore diventa il disagio di doversi accollare la riparazione del vetro, con i costi che ne derivano.

Diversi episodi

"Hanno aperto due auto in via Martiri di Belfiore", annuncia una residente pubblicando su Facebook la foto del misfatto e spiegando di avere già sporto denuncia. E non è l'unica: un'altra persona racconta di essere stata vittima di un episodio analogo in via Papa Luciani, un'altra ancora in un parcheggio di via Papa Giovanni XXIII. Ulteriori segnalazioni in via Frassinelli. Un lungo raid dei ladri, avvenuto probabilmente nella notte tra mercoledì e giovedì. Incursioni in serie nella speranza di ricavare qualche soldo facile, approfittando del maltempo e del freddo di questi giorni, che rendono le strade più deserte del solito e i balordi meno riconoscibili.