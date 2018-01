Ladri in azione a Martellago: tentano di rubare gasolio dall'idrovora del consorzio di bonifica

Si sono insinuati nell'area appartenente al consorzio di bonifica "Acque risorgive" e hanno cercato di rubare il gasolio contenuto nel serbatoio dell'idrovora "Dese-Passante" che serve per pompare l'acqua in eccesso all'interno di un piccolo bacino di laminazione. Ladri in azione nella notte tra mercoledì e giovedì a non più di un centinaio di metri dal casello del Passante di Martellago-Scorzè, dove insistono alcune strutture per evitare allagamenti in via Boschi.

Colpo riuscito?

Non è ancora chiaro se effettivamente i malviventi siano riusciti nel loro intento: di certo attraverso alcune guaine in plastica hanno cercato di svuotare il serbatoio del carburante della pompa, da trasferire con ogni probabilità in alcune taniche. Si tratta di "prezioso" liquido che poi si sarebbe dovuto rivendere sottobanco. L'allerta è stata lanciata giovedì mattina, quando gli addetti del consorzio hanno segnalato l'effettiva intrusione. Sul posto per un primo sopralluogo sono giunti i carabinieri, verso le 9, dopodiché gli accertamenti sono continuati nelle ore successive. E' stata presentata regolare denuncia per danneggiamenti.

Danni ingenti

“Per poter accedere al serbatoio del gasolio - spiega il geometra Vladi Vardiero, responsabile impianti del Consorzio di bonifica - i malviventi hanno prima strappato tutti i fili passanti all’interno di un tubo corrugato, così da mettere fuori uso l’impianto. Stiamo ancora facendo una valutazione dei danni che però a una prima vista sembrano abbastanza ingenti, superiori probabilmente ai 5mila euro”.