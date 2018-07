Inseguimento, speronamento e spari in aria: serata ad alta tensione a Torre di Mosto

Speronamenti e colpi d'arma da fuoco (in aria). E' stato un venerdì sera ad alta tensione a Torre di Mosto, dove la tranquillità del paese è stata scompaginata da una improvvisa folle corsa di una batteria di ladri con alle calcagna gli agenti del commissariato di Pordenone. Il motivo per cui i delinquenti siano stati intercettati è ancora tutto da ricostruire, fatto sta che i rappresentanti delle forze dell'ordine si sono lanciati alla caccia dei fuggitivi.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Speronamento e spari

A un certo punto tra i due veicoli, in corrispondenza della rotatoria tra via Molino, viale Roma e via dei Pioppi, all'altezza della filiale di Banca Intesa, si verifica lo speronamento. Le auto non sono più marcianti e vengono lasciate all'interno del rondò. Tre sospetti riescono comunque ad allontanarsi di corsa, nonostante i rinforzi giunti sull'area. Un quarto, invece, è stato portato via in manette. Con ogni probabilità per lui è scattato un arresto. L'accaduto non ha mancato di catalizzare l'attenzione del paese, tanto più che i veicoli incidentati sono rimasti in mezzo alla rotonda per lungo tempo.