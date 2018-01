Ladri in azione di notte nel capannone della ditta: fuga con 250 pannelli in alluminio

Quei pannelli in alluminio sarebbero dovuti servire per le prossime campagne pubblicitarie, invece saranno con ogni probabilità rivenduti al mercato nero. Colpo grosso nella notte tra martedì e mercoledì ai danni di un'azienda specializzata con sede nella zona industriale di Marcon: i ladri, quando tutt'attorno era scuro, si sono introdotti in qualche modo nella ditta e sono riusciti a portarsi via circa 250 grossi pannelli, di quelli che servono per le inserzioni su strada.

Bottino da 10mila euro

Un bottino piuttosto "voluminoso" e con ogni probabilità anche difficile da trasportare. Il valore totale della refurtiva si aggirerebbe attorno ai 10mila euro. Ad accorgersi dell'incursione sono stati i dipendenti dell'azienda che hanno raggiunto il loro posto di lavoro nella mattinata di mercoledì: sul posto si è portata una pattuglia dei carabinieri, che ha effettuato un sopralluogo.

Denuncia ai carabinieri

Poche le tracce lasciate dagli incursori: sono riusciti a mettere ko una serratura e hanno messo piede nel capannone della ditta, dopodiché hanno fatto sparire le lamiere senza che nessuno si accorgesse di alcunché. I responsabili hanno presentato formale denuncia dell'accaduto alla stazione locale dell'Arma.