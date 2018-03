Notte di furti e tentate spaccate a Jesolo: nel mirino negozi e locali pubblici | FOTO

Si sono dati da fare, seminando danneggiamenti e furti a Jesolo Lido. Notte di lavoro per le forze dell'ordine quella tra giovedì e venerdì a causa di una batteria di ladri che non ha esitato a usare le maniere forti per entrare negli esercizi commerciali e razziare il possibile. A finire nel mirino è stato il negozio di abbigliamento "Sun68": i delinquenti hanno forzato la porta d'ingresso per poi riuscire a impadronirsi del registratore di cassa. All'interno non somme esorbitanti, ma comunque per i gestori una mattinata da dimenticare quella di venerdì dopo essere giunti sul posto di lavoro.

Tentate spaccate

Poco distante, invece, danni pesanti alla porta per il locale pubblico "Classe on the beach": il vetro è stato quasi mandato in frantumi, ma ha retto al cospetto delle mazzate inferte dai malintenzionati, che avrebbero concentrato l'attenzione anche sull'Hot Stuff Store, alle prese con una tentata spaccata. Sul posto per un sopralluogo le pattuglie di guardia giurata Axitea, oltre che le forze dell'ordine.