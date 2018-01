Prodotti alimentari e alcol "nel sacco", agenti bloccano e denunciano due ladri

Due circostanze in tutto e per tutto simili, a poche ore di distanza l'una dall'altra. Nella giornata di domenica, le volanti della polizia sono state allertate dai direttori di due negozi a seguito del furto di prodotti alimentari: in entrambe le circostanze i colpevoli sono stati fermati e denunciati.

Alimenti e alcol "nel sacco"

Il primo caso è stato registrato a Marghera, nel supermercato di Nave de Vero. L'addetto alla sicurezza ha smascherato P.A., cittadina polacca di 36 anni, con prodotti alimentari non pagati, per un valore totale di circa 34 euro. Nel secondo caso, invece, un 37enne marocchino è stato fermato al centro commerciale Le Barche di piazza XXVII Ottobre a Mestre: aveva nascosta cinque bottiglie di super alcolici nei pantaloni e nel giubbotto, ma il suo tentativo, piuttosto goffo, non è andato a segno. Il valore della refurtiva si aggirava sui 45 euro.

Denunciati

Sorpresi entrambi i ladri dalla vigilanza, sono stati denunciati dagli agenti di polizia e segnalati all'autorità giudiziaria competente.