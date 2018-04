In una settimana tentano di introdursi per 3 volte nel Prix di Sottomarina: messi in fuga

Non è la prima volta che in questi giorni tentano di introdursi, e non è la prima volta che vengono costretti a scappare a gambe levate per evitare l'arrivo delle forze dell'ordine. Si tratta del supermercato Prix di strada Madonna Marina a Sottomarina: per la terza volta nel corso dell'ultima settimana ignoti hanno cercato di mettere piede nel punto vendita in orario di chiusura, ma in tutti i casi le incursioni sono state sventate dagli uomini della sicurezza Civis.

Ladri in fuga venerdì sera

L'ultimo episodio del genere venerdì sera quando, poco dopo le 22, alcuni malintenzionati sono stati sorpresi in azione e sono stati costretti a fuggire in fretta e furia, lasciando sul posto gli arnesi da scasso, ora sequestrati dai carabinieri e sottoposti ad analisi. Una delle guardie giurate sarebbe giunto sul posto in pochi minuti, tanto da intravedere la figura di uno dei predoni allontanarsi dal supermercato. Indagini in corso da parte dei militari dell'Arma della compagnia clodiense.