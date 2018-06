Ennesimo colpo dei ladri a Jesolo Lido: entrano in un alloggio e fuga con mille euro

Stavolta hanno fatto il colpo grosso, anche se con ogni probabilità non si aspettavano all'inizio di racimolare un bottino del genere. Continuano i furti in abitazione a Jesolo Lido, dove in questi giorni c'è il pienone per l'arrivo dei tedeschi e per la festa del 2 giugno (oltre che per il Corpus Domini di domenica).

Colpo grosso

Se le spiagge sabato sono state letteralmente prese d'assalto, complice la giornata che si preannunciava decisamente estiva, il risveglio per un inquilino di un appartamento del residence Trieste, situato in via Dalmazia, è stato decisamente da dimenticare: ignoti nella notte hanno infatti sfruttato le tubature del gas per arrampicarsi fino a una finestra lasciata aperta per far entrare il fresco delle ore notturne. A quel punto ci hanno messo pochi istanti per penetrare nell'alloggio e scappare con circa mille euro in contanti custoditi forse in un borsello o in portafoglio.

Sopralluogo della polizia

Nessuno si sarebbe accorto dell'accaduto fino al mattino seguente, quando l'inquilino ha chiamato gli agenti del commissariato locale per chiedere un sopralluogo delle forze dell'ordine. Purtroppo sarebbero stati rilevati ben pochi elementi in grado di aiutare a dare un volto e un nome ai malintenzionati.