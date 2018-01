Sostava con i compari ai giardini Papadopoli, doveva essere arrestato: ladro in carcere

La sue malefatte le aveva in gran parte perpetrate in centro storico e, per due episodi specifici, il Tribunale lagunare aveva chiesto per lui la reclusione in carcere per 2 anni e 10 mesi, cui si devono aggiungere ulteriori 4 mesi per via del nuovo arresto di cui si è reso protagonista. Martedì pomeriggio, infatti, poco dopo le 16, gli agenti di una volante lagunare hanno controllato e identificato un gruppo di cittadini extracomunitari che sostava nell'area dei giardini Papadopoli, a due passi da piazzale Roma.

In carcere più di 3 anni

Un controllo in database e subito si è capito che due dei presenti erano alle prese con irregolarità circa la loro permanenza in Italia. Ad avere la peggio, dopo gli accertamenti condotti in questura, è stato un 37enne tunisino che è risultato destinatario di un ordine di esecuzione pena emesso dal Tribunale di Venezia a seguito di due condanne definitive per furti commessi nel territorio lagunare. Al termine dei controlli l'uomo è stato accompagnato al carcere di Santa Maria Maggiore.