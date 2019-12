Cerca di rubarle il cellulare prendendola per il collo e scaraventandola a terra: arrestato 21enne

Scaraventa a terra una ragazza per rapinarla del cellulare, ma viene subito individuato dagli agenti della polizia locale e arrestato in flagrante.

L'aggressione

L'aggressione verso le 22.30 di mercoeldì sera: una giovane, visibilmente tumefatta in volto, si aggirava per Mestre chiedendo aiuto. Grazie alla descrizione del sospetto, lo stesso è stato raggiunto, identificato e ammanettato in pochi minuti. L'aggressione lungo via Piave quando, all'altezza di via Buccari, è stata scaraventata al suolo da un 21enne nigeriano, che la prendeva per il collo nel tentativo di sottrarle il cellulare. E' stato grazie al sopraggiungere di alcuni passanti che il malvivente non ha potuto portare a termine la rapina: la vittima si è quindi rifugiata in un negozio di kebab per poi attirare l'attenzione della polizia locale. Al pronto soccorso dell'Angelo le sono state diagnosticate lesioni guaribili in 25 giorni circa. L'aggressore, che vanta precedenti per resistenza a pubblico ufficiale, falsa attestazione sulla propria identità, danneggiamento, violenza privata e rifiuto di fornire le proprie generalità, è stato arrestato e portato nel carcere di Santa Maria Maggiore.