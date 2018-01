Tentato furto nell'albergo chiuso per restauro: ladro sorpreso in flagrante e arrestato

Il tentativo del ladruncolo non è andato a buon fine. È stato scoperto mentre si aggirava all'interno di un albergo del lungomare di Caorle, pensando forse di essere al sicuro da sguardi indiscreti visto che la struttura è attualmente chiusa per la stagione invernale e per lavori di restauro. Ma probabilmente c'era un allarme attivo, visto che i proprietari si sono accorti della presenza dell'intruso e hanno chiamato le forze dell'ordine.

L'arresto

Il tutto è successo la mattina di lunedì. I carabinieri del Comando locale sono subito intervenuti sul punto della segnalazione, l'hotel Monaco di lungomare Trieste, trovando il ladro ancora lì, ormai in trappola. L'hanno bloccato in flagrante mentre cercava materiale di valore da rubare, identificandolo per W.Z., 63enne senza fissa dimora di origine padovana. A quel punto inevitabilmente per lui è scattato l'arresto: deve rispondere del reato di tentato furto aggravato.