Carabinieri sorprendono ladro nello retro di un bar. Lui: «Volevo solo una birra fresca»

«Volevo solo una birra». È stata più o meno questa la spiegazione che un cittadino di origini romene, pregiudicato e in Italia senza fissa dimora, avrebbe fornito ai militari dell'Arma circa la sua presenza all'interno dei locali non aperti al pubblico di un bar nel sestiere Cannaregio. L'uomo, che si era intrufolato entrando dalla porta di servizio, è stato prima identificato e poi denunciato.

Colto in flagrante

A lanciare l'allerta alle forze dell'ordine era stata la titolare del bar, allarmata per gli strani rumori che provenivano dalla stanza adibita a spogliatoio. Quando i carabinieri del Nucleo natanti sono intervenuti sul posto hanno avuto conferma ai sospetti della donna: all'interno dello stanzino, infatti, hanno sorpreso l'uomo intento a frugare in giro. Nello specifico, la sua attenzione era stata attirata dalla borsa della proprietaria, che aveva cercato invano di rubare. I goffi tentativi di giustificare la propria presenza nel retro del locale ai militari non hanno ovviamente avuto la benché minima credibilità, e a seguito di identificazione, per lui, è scattata la denuncia.