Si intrufola nella tenda del campeggio per rubare: ladro bloccato a Cavallino-Treporti

E' stato sorpreso in flagranza di reato dopo aver cercato di rubare alcuni effetti personali a un turista in una tenda. Il furto è andato a vuoto nella notte tra venerdì e sabato per un 26enne marocchino che si è intrufolato in una piazzola del Camping Europa Village di Cavallino-Treporti con tutte le intenzioni di fare razzia.

Bloccato subito

I responsabili della sicurezza della struttura ricettiva, però, si sono accorti di ciò che stava accadendo e sono intervenuti bloccando l'intruso. A quel punto sul posto sono giunti i carabinieri che hanno "preso in consegna" il malintenzionato, risultato essere un commerciante ambulante regolare sul territorio nazionale.

Scatta l'arresto

A suo carico numerosi precedenti per furto o reati contro persone, non da ultimo un avviso orale emesso dal questore di Catanzaro. Al termine degli accertamenti sono scattate le manette per tentato furto in abitazione. Il giovane è stato trasferito al carcere di Venezia in attesa della direttissima mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, un turista danese.