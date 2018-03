Studente derubato del cellulare a bordo dell'autobus, ladro rintracciato e denunciato

I carabinieri della stazione di Prata di Pordenone hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione B.D., cittadino moldavo di 30 anni residente a Cessalto (Treviso) e operaio. I militari hanno difatti accertato che stava utilizzando un telefono cellulare risultato rubato lo scorso 21 settembre a San Stino di Livenza ai danni di uno studente 17enne di Pasiano di Pordenone, mentre costui viaggiava su un autobus. A seguito di una perquisizione domiciliare è stato quindi recuperato il telefono cellulare di marca Asus del valore di 200 euro: il dispositivo è stato sequestrato in attesa della restituzione al legittimo proprietario.