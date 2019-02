Furti negli hotel chiusi per l'inverno: 35enne arrestato a Jesolo

Un ladro è stato colto in flagrante a Jesolo mentre tentava di rubare all'interno di un albergo, fenomeno piuttosto diffuso durante la stagione invernale, quando le strutture sono chiuse e vuote. Verso le 4 qualcuno ha telefonato al 113 segnalando rumori sospetti provenienti da un albergo del Lido. I poliziotti arrivati sul posto nei minuti successivi hanno effettivamente udito quello che era chiaramente il fragore di un trapano e hanno raggiunto la reception in cui si trova la cassaforte.

Inseguimento e arresto

Appena entrati nella stanza, vi hanno trovato un uomo con giubbotto rosso che è subito fuggito per la finestra da cui era entrato. L’individuo è stato inseguito e raggiunto in strada, quindi arrestato. Addosso aveva un cacciavite, mentre all'interno dell'albergo aveva abbandonato trapano, flessibile, mazza e un coltello da cucina. È stato appurato, inoltre, che prima di arrivare alla cassaforte aveva rovistato all’interno delle stanze del primo piano, mettendo tutto sottosopra. L’uomo - M.J., 35 anni di Jesolo, con diversi precedenti per furti e droga - è stato arrestato per tentato furto e denunciato per possesso ingiustificato di strumenti da scasso. Oggi la direttissima: per lui una condanna a 6 mesi di reclusione, 130 euro di multa e divieto di dimora nella provincia di Venezia.