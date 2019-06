Furto in albergo e inseguimento, ladro bloccato dai passanti

Un ladro è stato bloccato e arrestato nella mattinata di ieri grazie alla prontezza dei dipendenti dell'albergo in cui è stato sorpreso e alla collaborazione di alcuni passanti. È successo all'hotel Saturnia di Venezia, lungo l'affollata calle Larga XX Marzo. Uno dei facchini avrebbe notato l'uomo mentre usciva da una stanza, rendendosi conto che era un intruso. Così lo ha seguito al piano terra, ha chiesto aiuto al portiere e insieme sono corsi dietro al ladro che nel frattempo era uscito e si stava allontanando lungo la calle, in direzione San Marco.

Inseguimento e arresto

Gil inseguitori hanno urlato per attirare l'attenzione dei passanti e, poco più avanti, qualcuno si è messo di mezzo e ha bloccato il ladruncolo, proprio all'altezza del ponte di San Moisè: dapprima è intervenuto un gondoliere, poi il gestore di un banchetto e un addetto alla sicurezza di una boutique. A quel punto, nonostante i vari tentativi di divincolarsi, il ragazzo è stato tenuto fermo fino all'arrivo della polizia. Gli agenti lo hanno interrogato e perquisito, trovandogli addosso soldi in contanti e alcuni preziosi (questi ultimi però, non sarebbero stati rubati al Saturnia). È possibile che il giovane - di nazionalità polacca - stesse girando di albergo in albergo, intrufolandosi nelle stanze alla ricerca di oggetti di valore. È stato arrestato e portato nelle camere di sicurezza, in attesa del processo per direttissima in programma oggi.