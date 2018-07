Una carriera di furti e taccheggi: trovato al Lido e arrestato

Arrestato per una serie di furti commessi negli anni: la scorsa notte gli uomini delle volanti lagunari hanno catturato un uomo di 50 anni di nazionalità rumena., N.N., noto alle forze dell’ordine per diversi taccheggi e furti in abitazione. A suo carico c'era un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal tribunale di Monza nel 2015. L’uomo, condannato per furto aggravato, deve scontare la pena di un anno e tre mesi di reclusione, oltre al pagamento di una pena pecuniaria. E' stato accompagnato in questura per le procedure di rito e quindi condotto al carcere di Venezia.