Venezia: volo dal balcone per sfuggire agli agenti, ladro-pusher inseguito e catturato

Si è lanciato in ciabatte dal davanzale della sua abitazione, a Cannaregio, dove erano stati rinvenuti droga e materiale rubato: è finita presto, però, la fuga di un tunisino, bloccato dagli agenti della polizia locale nel pomeriggio di ieri e denunciato per i reati di detenzione ai fini di spaccio e ricettazione continuata. I vigili erano arrivati sul posto, una casa dell'Ater in zona campo Saffa, in seguito alla segnalazione di una violenta lite domestica in atto tra l'uomo e la moglie, cittadina veneziana.

Fuga e cattura

Una volta entrati nell'abitazione gli agenti hanno eseguito una perquisizione, trovando cocaina per un valore di circa 600 euro (equivalente a una trentina di dosi), una modica quantità di hashish, un grinder e un bilancino di precisione. Inoltre 13 smarthphone e un computer Apple. Nel corso dell'operazione l'uomo, che aveva capito di essere nei guai, ha tentato una fuga disperata gettandosi dall'abitazione, situata al primo piano. Subito rincorso lungo la calle, è stato velocemente bloccato e ammanettato.

Inventario dei furti

Dai primi accertamenti è stato stabilito che quattro smarthphone e il computer portatile sono stati rubati alla stazione di Venezia e in campo San Giacomo dell'Orio nei mesi di luglio e agosto. Rimane ancora da risalire alla provenienza dei seguenti telefoni:

- Blackberry di colore nero con nominativo sulla fotocamera "Schneider-Kreuznach"

- Asus mod. ZB501KL di colore nero-blu

- Samsung mod. SMJ500FN di colore nero

- Huawei mod. WAS-LX1A di colore nero

- Huawei mod. WAS-LX1A di colore bianco

- Samsung mod. S9 di colore nero

- Samsung mod. NOTE8 di colore nero