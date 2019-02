Ladro seriale fermato dai carabinieri: era un ricercato internazionale

Doveva trovarsi in carcere, visto che era stato condannato a un anno e mezzo di reclusione per una serie di furti che aveva messo a segno nel 2015 in Albania. E, invece, K.P., 30enne albanese, è stato intercettato dai carabinieri a Mira.

Al momento del controllo martedì pomeriggio, i militari della tenenza di Mira che stavanno effettuando un servizio di pattugliamento della zona hanno scoperto che si trattava di un ricercato internazionale. Una volta inserito il suo nome in banca dati è scattato «l'allarme rosso». L'uomo, quindi, è stato arrestato e presto sarà estradato. Sconterà la pena alla quale è stato condannato in via definitiva nel suo paese d'origine.