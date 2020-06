Svaligiava appartamenti e alberghi, ladro seriale in manette

Il suo obiettivo erano gli appartamenti vuoti e gli alberghi chiusi. Approfittava dell'assenza dei proprietari durante la stagione invernale per entrare e portare via quello che riusciva a racimolare. Gli agenti del commissariato di Jesolo hanno arrestato un 43enne, ladro seriale accusato di aver commesso moltissimi furti nei mesi scorsi nella località balneare, in particolare tra le zone di piazza Aurora e piazza Nember.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, agiva prevalentemente di notte e, in qualche caso, dalle indagini è emerso che gli immobili venivano utilizzati per qualche giorno come "rifugio". Tra gli oggetti che nel corso delle settimane è riuscito a rubare, televisori, piccoli elettrodomestici, biciclette e bottiglie di alcolici.