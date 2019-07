Ladro seriale tra le calli di Venezia: gli agenti lo seguono per oltre un'ora, arrestato

E' stato arrestato dopo un pedinamento durato oltre un'ora e mezza. Osservava i banchetti di oggettistica non con il fare di chi intende comprare qualcosa, ma in modo sospetto. Per questo gli agenti della polizia municipale hanno deciso di seguire un 42enne di nazionalità georgiana che, durante il pedinamento, ha cercato più volte di perpetrare dei furti in alcuni negozi delle Mercerie, spostandosi lungo l'itinerario verso la stazione ferroviaria di Venezia.

A un certo punto il 42enne è riuscito a impadronirsi di alcuni articoli esposti in una farmacia di Strada Nuova, dandosi poi alla fuga: in quel momento gli agenti sono intervenuti e l'hanno arrestato, anche perché nel mese di luglio i carabinieri di Roma gli avevano già stretto due volte le manette ai polsi per furto pluriaggravato. Stamattina è stato portato di fronte al giudice che, al termine della direttissima, l'ha condannato a 4 mesi di reclusione e al pagamento di 300 euro di multa.