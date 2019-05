La lapide dedicata alle vittime giuliano-dalmate è stata nuovamente imbrattata

È l’ennesimo episodio di vandalismo ai danni della targa posta a memoria delle vittime e degli esuli giuliano-dalmati a Marghera, in piazzale Martiri delle foibe. Qualcuno nelle scorse ore ha imbrattato la lapide, praticando dei graffi e sporcandola. Come detto, è già successo molte altre volte: in passato, ad esempio, il monumento era stato sporcato con della vernice.

Un cittadino, nipote di esuli, chiede che il Comune prenda delle contromisure per evitare che il problema si ripeta. Mentre l'assessore regionale Elena Donazzan parla di un gesto «vergognoso e da condannare».