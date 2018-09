Larve di parassita nel salmone, denunciata azienda di distribuzione ittica di Venezia

Larve del parassita anisakis nelle confezioni di carpaccio di salmone. È quanto hanno scoperto, a metà settembre 2018, i carabinieri del Nas di Torino in alcune confezioni in vendita in un supermercato nel comune di Rivarolo Canavese. I militari dell'Arma hanno denunciato il legale rappresentante di un’azienda di distribuzione ittica di Venezia e i responsabili del punto vendita per concorso nella commercializzazione di alimenti invasi da parassiti.

Controllo e denuncia

Il controllo è scattato in seguito alla segnalazione di un cittadino che, dopo aver acquistato una confezione del prodotto, aveva riscontrato la presenza delle larve. I carabinieri hanno quindi proceduto al campionamento di confezioni del medesimo lotto che, sottoposto ad analisi di laboratorio da parte dell’Istituto zooprofilattico di Torino, è risultato invaso dal parassita.