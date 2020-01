Lastre di vetro per proteggere la facciata di San Marco. Un progetto da 3,5 milioni

Lastre di vetro fisse alte un metro e 20 centimetri. Circonderanno la facciata della Basilica di San Marco per proteggerla in caso di acque alte eccezionali. Il progetto è della Provveditoria di San Marco, che ora lo ha sottoposto alla Soprintendenza ai Beni culturali e al Provveditorato alle opere pubbliche.

Lastre di vetro a protezione di San Marco

Il progetto fa parte delle due soluzioni annunciate a dicembre dalla Provveditoria, dopo le disastrose acque alte di novembre. Se l'iter non dovesse trovare intoppi potrebbe essere completato entro il prossimo novembre. Il procuratore di San Marco, Pierpaolo Campostrini, ha spiegato oggi che «si tratta di sostituire i parapetti in ferro, che già esistono, per tenere lontani i visitatori dalle mura esterne». Il costo stimato è di circa 3 milioni e mezzo di euro.