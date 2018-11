Si aggira in bicicletta in zona industriale, era ricercato: finisce in carcere

Doveva trovarsi in carcere, a scontare una pena di un anno e mezzo dopo una serie di condanne per spaccio di droga. E, invece, i carabinieri lo hanno sorpreso mentre si aggirava in bicicletta tra alcuni capannoni chiusi nel fine settimana. E' stato arrestato Hamid Haouam, 46enne marocchino irregolare in Italia, dopo essere stato rintracciato dai militari della stazione di Mirano a Santa Maria di Sala. L'uomo era colpito da un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Padova.

I carabinieri lo hanno intercettato domenica sera in zona industriale. Il 46enne ha attirato la loro attenzione ed è stato identificato. La banca dati, al momento del controllo, ha restituito una sorta di allarme rosso, perciò i militari lo hanno arrestato. Adesso si trova nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia.