Arrestato latitante 80enne, era evaso dieci anni fa

In passato, da giovane, era stato protagonista di diversi furti e rapine in laguna. Fatti che gli erano costati una lunga condanna, che aveva scontato prima in carcere e poi con una messa alla prova in una casa-lavoro di Castelfranco Emilia, nel Modenese. La stessa struttura dalla quale, dieci anni fa, era evaso. Ma adesso un veneziano di 80 anni, dopo dieci anni di latitanza, è stato fermato.

L'uomo è stato rintracciato dagli agenti della squadra volanti di Modena, che lo hanno bloccato durante un controllo stradale. Ai poliziotti ha rivelato di essere latitante e di aver trascorso gli ultimi due lustri girando per l'Italia e spostandosi anche all'estero. E' stato quindi stato arrestato, in attesa della decisione del magistrato che dovrà valutare se e come far proseguire la pena presso la struttura di Castelfranco Emilia.