L'iniziativa solidale per aiutare le famiglie di Pellestrina con lavatrici e frigo nuovi

Se nelle difficoltà si vede l'unione, anche questo è un bel segnale. A beneficiarne sono state le famiglie di Pellestrina, colpite duramente dalle mareggiate del 12 novembre, molte delle quali hanno bisogno di elettrodomestici dopo che quelli vecchi sono stati danneggiati in modo irrecuperabile dall'acqua salata.

Oggi, i gondolieri del traghetto Carbon hanno acquistato 31 lavatrici e 7 frigoriferi da destinare a quelle abitazioni. Gli elettrodomestici sono stati procurati da Caputo, titolare dell'omonimo negozio a Castello, che li ha venduti a prezzo di costo; al trasporto in barca ci ha pensato, gratuitamente, Emiliano Ghira. Tutti, insomma, hanno contribuito attivamente a questo regalo per gli abitanti di Pellestrina. «È stato bello che più categorie si siano unite in questo momento di bisogno», hanno commentato.