Fondazione Musei Civici, lavoratori bookshop a rischio? Scatta lo stato d'agitazione

Lavoratori dei bookshop dei Musei civici a rischio? C'è preoccupazione tra i dipendenti della Fondazione Musei Civici dopo l'incontro della nuova società che si è aggiudicata l'appalto, i sindacati e la fondazione. Sui quotidiani locali sono stati pubblicati degli avvisi di selezione (come del resto sulle bacheche di alcuni musei) e, per questo motivo, i lavoratori attualmente occupati hanno annunciato lo stato d'agitazione.

Sambo: "Dov'è la clausola sociale?"

"La gara era stata vinta anche con condizioni migliorative, quindi non dovevano esserci problemi, almeno secondo l’amministrazione comunale - attacca la consigliera del Partito Democratico, Monica Sambo, che ha inviato un'interpellanza a sindaco e giunta - pare che l'azienda non abbia assicurato la riassunzione alla totalità dei lavoratori, dovendo sostenere dei colloqui selettivi assieme a possibili altri candidati. Se questa era una gara 'andata bene', cosa dobbiamo aspettarci dalle altre che riguardano più di 400 lavoratori?".

Mognato: "Il sindaco mantenga la parola"

Secondo quanto trapela ci sarebbero stati due incontri questa settimana tra le parti, a fronte dell'assunzione di 20 lavoratori per garantire il servizio. Il rischio, però, è che coloro che attualmente sono occupati perdano il posto. Nel mirino finisce di nuovo il presunto mancato inserimento di una "clausola sociale effettiva" nel bando di gara: "Il sindacato ha già proclamato lo stato d'agitazione - attacca il candidato alla Camera per Liberi e Uguali, Michele Mognato - Questa è l’ennesima dimostrazione che i bandi non contenevano la clausola, come avevo più volte denunciato. Gravi sono le responsabilità anche dell’amministrazione comunale che non ha fatto nulla per far correggere questa impostazione, facendo false promesse ai lavoratori in merito alla loro assunzione. Il sindaco Brugnaro si dia da fare e intervenga per rispettare la parola data.