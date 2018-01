Cultura e sicurezza: sul piatto 600mila euro per la messa a norma dei musei cittadini

Partono i cantieri per mettere a norma i musei della città. O meglio, per il momento sono state messe sul piatto le risorse necessarie: si tratta dei 600mila euro previsti nel progetto definitivo approvato martedì mattina dalla giunta comunale. I lavori riguarderanno tutte quelle operazioni inerenti la manutenzione degli immobili (murature, controsoffitti, solai, tetti, canne fumarie), interventi in quota, anche con personale specializzato nei lavori con fune, per sistemare piccole aree del manto di copertura, verifica delle tamponature e dei serramenti con la sostituzione delle componenti rovinate o non più adeguate alla normativa vigente ai fini della sicurezza, certificazione degli impianti esistenti, lavori specialistici per risolvere emergenze, adeguamento degli accessi e delle vie d’esodo ed eliminazione di eventuali forme o situazioni di rischio per far fronte alle esigenze in materia di sicurezza.

"Mettiamo in sicurezza i luoghi della cultura"

“Con la decisione di oggi - commenta l'assessore ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto - la giunta va a dare risposte a problematiche che insorgono nelle strutture edili e negli impianti a causa della loro vetustà o per l’adeguamento a nuove disposizioni legislative. Altri 600mila euro di interventi che vanno ad aggiungersi ai 750mila approvati lo scorso 19 dicembre per il ripristino funzionale del centro culturale Candiani e i quasi 6,5 milioni impegnati il 29 dicembre principalmente per il ripristino delle facciate interne ed esterne, delle rive d'acqua e per la sua riqualificazione di Palazzo Ducale e per l’ottenimento dell’impianto antincendio del Museo Correr. Dopo aver assicurato la certificazione a tutte le scuole, lavoreremo per garantire che anche i luoghi della cultura della nostra città siano dotati dei CPI, senza più ricorrere alle deroghe".

Musei civici e padiglione Venezia

Andando nello specifico, con questa delibera saranno eseguiti lavori negli edifici della Fondazione Musei Civici e nel padiglione Venezia della Biennale. In primis a Palazzo Ducale saranno restaurati parte dei pavimenti in terrazzo alla veneziana dei loggiati, al Correr saranno invece sostituite le macchine di trattamento aria poste sulla terrazza a servizio dell'area uffici e biglietteria, a Ca' Pesaro sarà verificata la struttura di puntellazione posta nella espositiva d'angolo. Al terzo piano saranno inoltre verificati i controsoffitti di tre sale espositive. Interventi ci saranno anche a Palazzo Fortuny, al Fondaco dei Turchi, al Museo del Vetro (con il rifacimento dell'intonaco esterno della parete sopra l'e anagrafe) e, infine, al padiglione Venezia, con la sostituzione di vetrate e porte.