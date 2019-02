Lavori su Castellana e Terraglio, viabilità interdetta

Nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 febbraio verrà eseguito un intervento di messa in sicurezza della sede stradale sulla rotatoria tra le vie Castellana, Terraglio e Torre Belfredo. L'intervento, di carattere emergenziale, consiste nel rifacimento dell'asfalto disgregato lungo la rotatoria, al fine di consentire il transito dei veicoli in sicurezza.

Deviazioni e orari

La viabilità sarà interdetta dalle 22 del 13 febbraio fino alle 5 del 14, e il traffico verrà deviato per il quartiere Santa Chiara per i veicoli provenienti da Noale, mentre, per i veicoli provenienti da Treviso e dalla tangenziale di Mestre, sul cavalcavia Giovanni da Verrazzano. Tutte le deviazioni saranno debitamente segnalate sul posto, al fine di ridurre i disagi agli automobilisti.