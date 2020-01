Jesolo, al via a febbraio i lavori per completare la difesa del litorale orientale

Partiranno a inizio febbraio i lavori per la riorganizzazione e il completamento del sistema di difesa del litorale orientale del Lido di Jesolo. «Dopo alcune verifiche tecniche e la consegna dei lavori, avvenuta a novembre 2019 - spiega l'assessore alla Difesa del suolo Gianpaolo Bottacin - sono state infatti conseguite dalla ditta aggiudicataria le necessarie autorizzazioni all'avvio dei lavori da parte dell'autorità marittima e del Comune di Jesolo».

Gli interventi

Attualmente sono in corso le ultime procedure per la caratterizzazione dei sedimenti in aree di dragaggio a mare, poi si potrà provvedere all'avvio dell'intervento. «Nei primi giorni di febbraio prenderà quindi avvio il cantiere del valore di 2,2 milioni di euro, - conclude Bottacin - con contestuale realizzazione di quattro nuovi pennelli nella zona del Villaggio Marzotto e il riordino di altri sei già presenti a Jesolo Pineta, oltre al ripascimento dell'arenile nelle stesse zone per un totale di 45mila metri cubi di materiale».