Lavori di asfaltatura sullo svincolo A57 Passante: cantieri operativi lunedì e martedì notte

Proseguono gli interventi notturni lungo il Passante di Mestre e la A57-Tangenziale di Mestre, che saranno interessati lunedì notte e martedì da cantieri e chiusure di svincoli per ultimare i lavori di manutenzione della pavimentazione stradale in tempo per i giorni “caldi” dell’esodo estivo.

I lavori

In particolare, dalle ore 21 di lunedì 15 alle ore 6 di martedì 16 luglio e dalle ore 21.00 di martedì 16 alle ore 6.00 di mercoledì 17 luglio verrà chiuso lo svincolo di immissione in carreggiata est (direzione Trieste) dell’autostrada A4 Passante di Mestre dalla carreggiata ovest (direzione Milano) della A57-Tangenziale di Mestre, con il traffico in direzione Trieste deviato alla stazione autostradale di Padova Est. Come sempre, in caso di rallentamenti e incolonnamenti dovuti alle chiusure previste, gli utenti saranno costantemente informati in tempo reale della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile posti sui portali in avvicinamento alla zona e tramite i canali informativi della società e InfoViaggiando.