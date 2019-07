Tronchetto e piazzale Roma, da ottobre i lavori per rifare la pavimentazione

Tronchetto e piazzale Roma si rifanno il look: pavimentazione, segnaletica, pozzetti e caditoie: interventi per 600 mila euro approvati in giunta, che partiranno a ottobre e proseguiranno per circa due settimane, se possibile durante la notte. Ad occuparsi dei lavori sarà Insula, come spiegato dall'assessore Francesca Zaccariotto che ha presentato le delibere dei lavori di manutenzione straordinaria per le aree.

Tronchetto

Duecentomila euro per la vibilità del Tronchetto: progetto e fattibilità tecnica ed economica. «Gli interventi che si andranno a realizzare – commenta Zaccariotto - riguardano l'asfaltatura di tratti di pavimentazione del manto stradale che risulta particolarmente usurato e per evitare la formazione di buche che comprometterebbero la sicurezza stradale, ricostruendo lo spessore della pavimentazione bituminosa e ripristinando le condizioni di funzionalità della sede carrabile. Gli interventi riguarderanno principalmente l'isola del Tronchetto nel tratto dell'anello stradale intorno al parcheggio multipiano per una superficie di circa 5.600 metri quadrati, e il parcheggio del People Mover nell'area dell'ingresso al parcheggio, e dell’ingresso al parcheggio bus turistici provvisorio».

Lavori

Fresatura della pavimentazione deteriorata e rifacimento della stessa, messa in quota di chiusini e pozzetti di ispezione, sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale. Verrà ripristinata e consolidata la rete di pozzetti e caditoie che presenteranno cedimenti per ripristinarne la funzionalità. Le aree di cantiere saranno delimitate utilizzando transenne con barriere antipolvere alte due metri e segnalate con idonei dispositivi luminosi. Gli interventi prevedono cantieri che dovranno essere eseguiti a fasi alterne, garantendo la circolazione a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico. Le lavorazioni verranno svolte, laddove possibile, durante la notte, in modo da evitare il più possibile le interferenze tra circolazione ordinaria e mezzi d’opera.

Piazzale Roma

La seconda delibera riguarda interventi di manutenzione straordinaria a piazzale Roma, che sono stati finanziati con uno stanziamento di 400 mila euro. Asfaltatura del manto stradale che risulta particolarmente usurato, oltre alla sistemazione della rete delle acque meteoriche e della fognatura nel piazzale. Ricostruzione dello spessore della pavimentazione bituminosa e ripristino delle condizioni di funzionalità della sede carrabile. Gli interventi di manutenzione straordinaria di piazzale Roma saranno affidati a Insula spa e riguarderanno l’intera area riservata al passaggio e alla sosta dei mezzi pubblici, che occupa una superficie di circa 7 mila metri quadri. Lo stato di usura del manto stradale si presenta in condizioni più critiche sul settore occupato dalle corsie di sosta dei mezzi Actv. I lavori vedranno la fresatura della pavimentazione deteriorata e il rifacimento della stessa, la messa in quota di chiusini e pozzetti di ispezione e caditoie delle reti di sottoservizi presenti lungo i tracciati, oltre alla sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale.