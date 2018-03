Iniziano i lavori per i pennelli a Cortellazzo: "Ogni promessa è un debito: pronti in estate"

Sono cominciati questa settimana, e termineranno prima dell'estate, secondo quanto confermato dall'assessore regionale alla Difesa del Suolo, Gianpaolo Bottacin, i lavori per il ripascimento del litorale jesolano a Cortellazzo. "Come avevo in più occasioni rassicurato, non appena le condizioni meteo lo avessero permesso, avremmo dato il via ai lavori".

Pennelli

"Per questo intervento – aggiunge - abbiamo impegnato 650.000 euro che serviranno a completare il dragaggio della foce del Sile, con la rifioritura di quattro pennelli in roccia".