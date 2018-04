Lavori sulla tangenziale di Mestre, martedì notte chiuso lo svincolo Castellana ovest

Proseguono dopo le festività pasquali i lavori di manutenzione dell’impianto antincendio sulla tangenziale di Mestre. Prevista, nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 aprile, la chiusura dello svincolo di immissione in carreggiata ovest (direzione Milano) per il traffico in arrivo dalla rotatoria Castellana: la chiusura avverrà dalle 21 di martedì 3 alle 6 di mercoledì 4 e il traffico sarà deviato, come in altre occasioni, alla precedente rotatoria Terraglio. Le operazioni vengono effettuate in orario notturno per non gravare eccessivamente sul traffico: tuttavia in caso di rallentamenti e incolonnamenti gli utenti saranno costantemente informati in tempo reale della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile posti sui portali in avvicinamento alla zona.