Lavoro nero alla fiera di San Donà: 14 denunce e multe per 120mila euro

Le verifiche alla fiera di San Donà di Piave in corso in questi giorni hanno fatto emergere una serie di situazioni irregolari in materia di lavoro sommerso e sicurezza. L'operazione di controllo è stata effettuata stamattina dai carabinieri della compagnia locale assieme ai colleghi del gruppo tutela del lavoro, ai funzionari dell’ispettorato territoriale del lavoro e alla polizia locale di San Donà, con il supporto di personale del 4° battaglione carabinieri “Veneto”. Le aree prese in considerazione sono quelle centrali, a ridosso di piazza Rizzo e via XIII Martiri, dove si stanno svolgendo le fiere del Rosario 2019 - con giostre, bancarelle e chioschi - in concomitanza con la Campionaria d’autunno.

Lavoro nero alla fiera

Ben 14 persone sono state denunciate per violazioni di ogni genere: c'era chi non aveva fatto i corsi di formazione sulla sicurezza previsti dalla legge, chi non aveva informato i lavoratori sull’esposizione a rischi specifici, chi non aveva consegnato i dispositivi di protezione individuale, chi non aveva effettuato la valutazione dei rischi. E poi i contratti dei dipendenti: su 46 lavoratori controllati, uno è risultato irregolare e 10 totalmente in nero. A carico di tre delle quattordici aziende controllate sono stati emessi provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale; le sanzioni pecuniarie, invece, ammontano a un totale di 120mila euro. Un'operazione ispettiva analoga era stata effettuata pure l'anno scorso, e le cose erano andate anche peggio.