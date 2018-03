Legalità e moda: "Combattere assieme la contraffazione, premiare le aziende virtuose"

"Apprezziamo il sistema dell’etichetta parlante che ha un’alta funzionalità per certificare la filiera, e consentire all’imprenditore di identificarsi e seguire il proprio prodotto"

"Siamo riusciti a mettere insieme la grande e la piccola impresa venerdì, al tavolo organizzato dalla Filctem sulla moda e la tutela del lavoro e del made in Italy - afferma Riccardo Colletti, segretario della categoria nel Veneziano, interventuto all'iniziativa nazionale organizzata al Vega sulla legalità nelle filiere italiane della moda e dell'artigianato -. La contraffazione si combatte assieme, per contrastare sottrazione di ricchezze e l’impoverimento del lavoro e delle professionalità".

"Premiare le aziende in regola"

"Serve ripartire dai mezzi già a disposizione, continua Colletti -, come il marchio e la certificazione del prodotto. Occorre premiare le aziende che adottano sistemi per combattere l’illegalità. Apprezziamo il sistema dell’etichetta parlante che ha un’alta funzionalità per certificare la filiera, e consentire all’imprenditore di identificarsi e seguire il proprio prodotto. È perfino possibile mettersi in collegamento con chi acquista i prodotti. Il tutto con costi bassi. Questo è l’inizio di un percorso che speriamo porti, a breve, a soluzioni concrete per affrontare questi temi fondamentali per il territorio e il Paese".