Venezia tra le dieci città più malsane d'Italia: in totale 159 giorni di inquinamento nel 2017

Venezia resta tra le città più inquinate in Italia, ancora una volta ampiamente fuorilegge in base alla normativa europea. I dati che rilevano la concentrazione di polveri sottili (pm10) e di ozono troposferico nel territorio comunale indicano nel corso del 2017 rispettivamente 94 giorni di sforamento (centralina di via Tagliamento a Mestre) e 65 (Sacca Fisola). Il limite annuo stabilito dall'Unione europea per le polveri sottili è di 35 giorni con media giornaliera superiore a 50 microgrammi al metro cubo, per l'ozono 25 giorni di superamento della media mobile sulle 8 ore di 120 microgrammi al metro cubo.

Pm 10 e ozono

Sono 39 i capoluoghi di provincia che hanno superato il livello massimo di pm10. Venezia è ottava in questa classifica, mentre è al quattordicesimo posto per quanto riguarda l'ozono. Si tratta - spiega Legambiente - di un gas "fortemente ossidante e tossico se inalato in grandi quantità. Caratteristico del periodo estivo, questo inquinante ha la peculiarità di concentrarsi maggiormente nelle aree rurali, normalmente meno inquinate, a causa degli inquinanti principali, come gli ossidi di azoto, emessi normalmente dall’ambiente urbano. Particolarmente sensibili a questo inquinante sono gli anziani, i bambini e i cardiopatici. Gli effetti sull’ambiente sono anch’essi elevati". Sommando i due dati - polveri sottili e ozono - Venezia si piazza al nono posto in Italia, con 159 giorni totali di inquinamento. Davanti ci sono Cremona, Pavia, Lodi, Mantova, Monza, Asti, Milano, Alessandria.

Le città maglia nera

In cinque capoluoghi, sempre secondo il rapporto Mal'aria di Legambiente, si sono superati addirittura i 100 giorni nell’anno di sforamento pm10 (Torino “Grassi” 112, Cremona “Fatebenefratelli” 105, Alessandria “D’Annunzio” 103, Padova “Mandria” 102 e Pavia “Minerva” 101). Asti (Baussano) con 98 e Milano (Senato), con 97 giornate oltre il limite, ci sono andate molto vicino. Seguono Venezia (Tagliamento) 94, Frosinone (Scalo) 93, Lodi (Vignati) 90 e Vicenza (Italia) 90.