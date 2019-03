Incendio in legnaia a San Stino: le fiamme si propagano sul tetto della casa

Le cause che hanno portato al rogo sono ancora da accertare, la buona notizia è che non c'è stato alcun ferito. Incendio ieri sera a San Stino di Livenza: verso le 21.30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Zoccat per sanare le fiamme sviluppatesi da una legnaia e poi propagatesi al tetto dell'abitazione attigua.

L'intervento dei pompieri

I pompieri di Portogruaro hanno dapprima circoscritto le fiamme del tetto, evitando che potessero estendersi al resto dell'abitazione. Poi hanno spento quelle della legnaia. Le opere di soccorso e messa in sicurezza sono terminate dopo circa 2 ore e mezza. Nessuna persona, come detto, è rimasta ferita.