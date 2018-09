Leoncino imbrattato di vernice a San Marco: proseguono le indagini della Municipale

Proseguono le indagini della Municipale di Venezia per individuare i responsabili del grave atto vandalico ai danni di uno dei leoncini di piazza San Marco, imbrattato di vernice rossa presumibilmente nella notte tra venerdì e sabato. Rinvenuta sul primo ponte da campo San Provolo anche una scritta sugli scalini e sul muro di fronte, sempre con la vernice rossa: «Mi state uccidendo», accompagnata da un disegno stilizzato, probabilmente un omino. L'area è stata transennata per consentire i rilievi.

Nel giorno della manifestazione No Nav contro le grandi navi in laguna, il comitato lancia un monito su Twitter, a proposito dell'accaduto:

Chiunque (questura, sindaco, giornalisti o campioni da tastiera) osi accusarci di questa idiozia ne risponderà personalmente.

Il movimento per la dignità di #Venezia la città la difende, in tant*, e alla luce del sole, come faremo questo pomeriggio contro le #grandinavi. pic.twitter.com/CfwyY85xCR