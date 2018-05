Busta con polvere sospetta a una famiglia di Marcon: finiscono tutti all'ospedale

Hanno aperto la busta e ci hanno trovato dentro della polvere bianca, a quel punto hanno preferito raggiungere il pronto soccorso per sottoporsi ad accertamenti. Preoccupazione nella tarda serata di martedì per una famiglia residente a Marcon che ha ricevuto a domicilio una lettera sospetta. Madre, padre e figlia in età scolare si sono sottoposti ad accertamenti medici, mentre nella loro abitazione è stato eseguito un sopralluogo da parte dei vigili del fuoco.

Accertamenti sanitari

Il primo pensiero degli inquilini è che ci fosse il rischio di essere entrati in contatto con qualche sostanza pericolosa, come l'antrace. La famiglia è stata subito sottoposta a protocollo di decontaminazione, che prevede un accurato lavaggio di chi è entrato con la polvere, l'isolamento in una stanza apposita, l'imbustamento dei capi di vestiario e un periodo sotto stretta osservazione.

Esami di laboratorio

Per fortuna i pazienti sono stati dimessi nel primo pomeriggio di mercoledì senza presentare sintomi che potessero far pensare a infezioni o a intossicazioni. "I medici del pronto soccorso, dotati dei dispositivi di protezione individuale, seguono il caso insieme agli specialisti infettivologi - dichiara in una nota l'Ulss 3 "Serenissima" - La sostanza è stata inviata all’Istituto zooprofilattico di Legnaro (Padova), dove sarà analizzata grazie all'intervento del Nucleo Nbcr dei vigili del fuoco".