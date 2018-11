Interrotta la lectio magistralis della Marina militare: «Fuori l'esercito dall'università»

Lezione bloccata a Venezia con un'azione di protesta messa in atto dagli studenti del collettivo universitario Li.S.C: è successo stamattina a Venezia, nel corso della conferenza/convegno "La Marina militare quale interprete degli interessi nazionali nell'attuale contesto geopolitico", programmata alle 11 nell'aula magna di Ca' Dolfin, una delle sedi di Ca' Foscari. «Nelle nostre aule - hanno spiegato gli attivisti - non può esserci spazio per nazionalismi, confini e armi: fuori l'esercito dalle univeristà».

Protesta contro il governo

Per i componenti del collettivo, «il diritto allo studio non è conciliabile con le prerogative della cosiddetta “educazione militare”, che fa dell’abnegazione e della cieca obbedienza valori fondativi». Da settembre, spiegano, è «la seconda volta che Ca’ Foscari ospita membri dell’esercito. Quale punto di contatto ha trovato tra due realtà apparentemente così distanti?». Per i manifestanti, lo scopo è «allinearsi alle direttive del nuovo governo. Non dimentichiamoci che questa è la legislatura da cui sono partite proposte come quelle di reintrodurre la naja o di concedere CFU in cambio di 6 mesi di leva».