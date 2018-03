Lunedì presidio contro i licenziamenti nei book shop dei musei veneziani: "Indignati"

I dipendenti dei book shop dei Musei Civici veneziani mobilitati contro il rischio licenziamenti. In programma un presidio in calle dell'Ascension, dietro il Correr di piazza San Marco, dalle 14 alle 17.30 di lunedì 19 marzo. L'iniziativa - comunica Filcams Cgil in una nota - è stata decisa dopo aver preso atto dell'"indisponibilità dell'azienda Consorzio Museum Musei a tutelare tutti i posti di lavoro". "La vertenza - spiega il sindacato - verrà sostenuta dai lavoratori di tutte le aziende dei Musei Civici che si riuniranno in assemblea sindacale nello stesso giorno, alla stessa ora".

Commissione rinviata

Cgil e rappresentanze sindacali delle aziende "dichiarano la propria indignazione per le scelte che sta perpetrando l'azienda aggiudicatrice dell'appalto dei book shop". E annunciano: "Ci muoveremo uniti contro qualunque ingiustizia". Non è l'unico motivo di malcontento: "Siamo sbalorditi - scrivono Monica Zambon e Renato Giacchi - nell'apprendere che la I commissione del Comune (unitamente alla VI) prevista per lunedì, che avrebbe dovuto discutere lo stato degli appalti museali, è stata revocata a causa dell'impossibilità a presenziare da parte della Fondazione Musei Civici. Così la fondazione dimostra ancora una volta di non essere interessata al futuro dei lavoratori e delle loro famiglie".