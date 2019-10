Consorzio Venezia Nuova, incentivi per 20 licenziamenti

Con una lettera ai sindacati e alle Rsu, di qualche giorno fa, il Consorzio Venezia Nuova ha aperto una procedura per l'uscita dal lavoro volontaria, per massimo 20 lavoratori (su 120 circa), attraverso licenziamenti volontari, non oppositivi, e da concordare con i sindacati attraverso incentivi, il cui ammontare non è noto al momento. La conferma arriva da Francesco Andrisani della Fillea Cgil Venezia. Un tavolo è già stato annunciato per giovedì 10 ottobre, in merito. A rappresentare il Cvn, concessionario del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i commissari in carica Giuseppe Fiengo e Francesco Ossola, che hanno riconfermato, come data per la conclusione dei lavori del Mose, la fine del 2021.