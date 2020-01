Liliana Segre sarà cittadina onoraria di Venezia

Il sindaco Luigi Brugnaro l'aveva annunciato in occasione della giornata della memoria, oggi è arrivato il via libera dalla giunta comunale: Liliana Segre diventerà cittadina onoraria di Venezia. Il conferimento avverrà nel corso di una cerimonia pubblica, alla presenza del consiglio comunale.

Liliana Segre cittadina onoraria di Venezia

«Il conferimento della cittadinanza onoraria - ha spiegato il primo cittadino - non solo risulta coerente con la tradizione valoriale della città e del Consiglio comunale, ma vuole essere un gesto onorifico nei confronti di una donna che, all’alba dei 90 anni, è costantemente impegnata nel dare memoria di un orrore che ha segnato indelebilmente la storia dell’uomo. La Shoah non può e non deve essere dimenticata ed è quindi compito e impegno della nostra generazione, nata dopo la seconda guerra mondiale, fare tesoro delle testimonianze dei sopravvissuti, difendere la verità storica, e soprattutto educare i giovani a non rimanere mai indifferenti e, attraverso il racconto degli ormai pochi sopravvissuti, tenere alta la guardia contro ogni forma di antisemitismo, razzismo, violenza e discriminazione».