Le restrizioni continueranno almeno fino al 13 aprile

L'annuncio è arrivato questa mattina dal ministro della Salute Roberto Speranza nel corso dell'informativa in Senato sull'emergenza da coronavirus: le restrizioni per gli italiani e il generale lockdown del sistema andranno avanti almeno fino al prossimo 13 aprile. Il ministro ha avvertito che l'allarme non è cessato, anche se i dati migliorano. Per questo bisogna prolungare le limitazioni di stampo economico e sociale, così come gli spostamenti individuali.

Vietato confondere i segnali positivi per una vittoria

«Siamo in una crisi globale che colpisce anche le nazioni più forti. - ha detto Speranza - È l'ora della cooperazione internazionale, nessuno si salva nessuno, il virus non conosce confini. Attenzione ai facili ottimismi che possono vanificare gli sforzi che gli italiani stanno facendo. Non dobbiamo confondere i primi segnali positivi con un segnale di cessato allarme». Il ministro della Salute ha spiegato come le proiezioni statistiche ci informano che i provvedimenti adottati dal governo stanno dando i primi frutti: «Siamo sulla strada giusta, - ha proseguito - ma sarebbe un errore imperdonabile scambiare questo primo risultato per la sconfitta del covid-19.

Restrizioni per (almeno) altre 2 settimane

Si proseguirà sulla stessa strada per le prossime due settimane quindi, poi potrebbe cominciare un lungo periodo di convalescenza. «Dobbiamo essere consapevoli che passeremo una lunga fase di transizione, - ha sottolineato Speranza - la battaglia è ancora lunga e non possiamo abbassare la guardia. Dobbiamo diminuire i contagi e il numero dei decessi, ed evitare che il sistema sanitaruo nazionale sia colpito da un ulteriore tsunami».