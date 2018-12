Superata la soglia di inquinamento, scattano le limitazioni del traffico

Il limite di concentrazione in atmosfera di polveri sottili è già stato superato per cinque giorni consecutivi, circostanza che costringe il Comune di Venezia a prendere le contromisure previste dal livello 1 "arancio": da domani, venerdì 7 dicembre, entreranno in vigore una serie di limitazioni alla circolazione veicolare, valide almeno fino alla prossima giornata di controllo (lunedì 10 dicembre).

Appello ai cittadini

«Si tratta del primo superamento del livello di allerta 1 in questa stagione termica 2018–2019 - commenta l’assessore all’Ambiente Massimiliano De Martin - Faccio appello al senso di responsabilità di tutti, in quanto solo con interventi congiunti e coordinati potremo ridurre gli inquinanti nell'aria che respiriamo e chiudere l’anno con un numero di superamenti inferiore rispetto al biennio precedente». Ai cittadini si chiede di limitare l'uso dei mezzi privati preferendo quelli pubblici e di prestare particolare attenzione all’utilizzo domestico degli impianti termici.

Le limitazioni

Nello specifico il livello arancio vieta la circolazione per tutti i giorni della settimana, compresi sabato e domenica, dalle 8.30 alle 18.30, di ciclomotori e motocicli Euro 0 a due tempi, autovetture ad uso proprio alimentate a benzina Euro 0 e 1 e diesel Euro 0, 1, 2, 3, e 4 e dei veicoli commerciali N1, N2, N3 alimentati a diesel Euro 1, 2 e 3. Per quanto riguarda l’utilizzo degli impianti termici e delle combustioni, in questi giorni sarà vietato utilizzare impianti termici a biomassa di classe inferiore alle 3 stelle, e sarà vietato effettuare combustioni all’aperto, oltre che falò e fuochi d’artificio (tranne se autorizzati). Si ricorda inoltre che non è possibile, in livello arancione, effettuare lo spandimento di liquami zootecnici.