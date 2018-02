Di volo in volo, a San Marco per l'Aquila confermato il limite di 20mila persone

Squadra che vince non si cambia, così come la macchina della sicurezza che ha già ricevuto il suo battesimo del fuoco in occasione del Volo dell'Angelo di domenica scorsa e che ora si appresta a fare il bis in occasione del volo dell'Aquila, che quest'anno potrebbe essere impersonata dall'imprenditore Renzo Rosso. Confermata la capienza massima di 20mila persone in piazza San Marco, così come l'anticipo dell'evento alle 11. In questo modo si scoraggiano eventuali turisti "pendolari" e di conseguenza possibili calche ai varchi dell'area marciana.

Eventi diffusi

Riproposti anche gli eventi collaterali, organizzati da Vela, in campo Santo Stefano, campo Manin, campo Santa Maria Formosa, campo Santa Fosca e campo San Polo, dove l'apertura della pista di pattinaggio sarà anticipata. "Si invitano coloro che si troveranno impossibilitati a raggiungere piazza San Marco ad approfittare delle innumerevoli altre possibilità di svago o di approfondimento culturale della città", si sottolinea in un comunicato. Si rinnova anche l'appello alle famiglie con bimbi (e di conseguenza passeggini) al seguito di prestare attenzione.

Decompressioni e vie di fuga

"L’amministrazione comunale assicura che fornirà costanti notizie sulla situazione in atto, tramite aggiornamenti sui canali ufficiali di comunicazione del Carnevale di Venezia, tradotti in più lingue", continua il comunicato. I dispositivi di safety e security saranno attivat alle 7 di domenica mattna, mentre in piazza sarà predisposto un "congruo numero" di moduli di esodo. Confermato anche il corridoio centrale di sicurezza, con l'individuazione di un'area di decompressione e di una zona dedicata alle persone con disabilità.

Conteggio con palmari

Il conteggio delle persone sarà effettuato attraverso dei palmari e, una volta raggiunte le 20mila presenze, gli accessi alla piazza saranno chiusi. Tutte le informazioni in fatto di sicurezza saranno gestite dal posto di comando avanzato della piazza, da dove si coordineranno i 200 operatori delle forze dell'ordine, i 250 agenti di polizia locale, i 60 pompieri, i 100 steward, i 40 operatori di Suem e Croce verde, i 40 volontari di protezione civile impegnati per garantire che durante l'evento tutto fili liscio. Saranno 690 in tutto le persone impiegate. Come di consueto saranno potenziati i servizi di navigazione e gli autobus di Actv.